“بالصور والفيديو” تصادم 100 سيارة بولاية تكساس بسبب الجليد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أفادت وسائل إعلام أمريكية وقوع حادث تصادم مروّع في ولاية تكساس الأمريكية تسبب في سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وفي التفاصيل، نقلت الوسائل الإخبارية الأمريكية تقاريرًا تُفيد بأن الجليد تسبب في تصادم نحو 100 سيارة في حادث كبير على طريق دالاس فورت وورث شمالي مدينة فورت وورث في ولاية تكساس اليوم الخميس، أسفر عن سقوط عدة ضحايا ونقل العشرات إلى المستشفيات.

وفيما يخص نتائج الحادث، فقد كشفت السلطات المحلية أن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات، مع إجلاء معظم الأشخاص الذين طالهم الحادث من المكان، لكن العديد من السيارات المتضررة لا تزال على الطريق وقد تستغرق إزالتها عدة أيام.