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“بالصور والفيديو” تصادم 100 سيارة بولاية تكساس بسبب الجليد

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أفادت وسائل إعلام أمريكية وقوع حادث تصادم مروّع في ولاية تكساس الأمريكية تسبب في سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وفي التفاصيل، نقلت الوسائل الإخبارية الأمريكية تقاريرًا تُفيد بأن الجليد تسبب في تصادم نحو 100 سيارة في حادث كبير على طريق دالاس فورت وورث شمالي مدينة فورت وورث في ولاية تكساس اليوم الخميس، أسفر عن سقوط عدة ضحايا ونقل العشرات إلى المستشفيات.

وفيما يخص نتائج الحادث، فقد كشفت السلطات المحلية أن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات، مع إجلاء معظم الأشخاص الذين طالهم الحادث من المكان، لكن العديد من السيارات المتضررة لا تزال على الطريق وقد تستغرق إزالتها عدة أيام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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