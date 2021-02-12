اختلاف ألوان الطائرات بين الشركات وتأثيرها على الركّاب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تختلف ألوان الطائرات من الخارج والداخل باختلاف الشركة المُصنّعة والمواصفات التي تطلبها الشركة المالكة نفسها، ولكل لون تأثيره الخاص على ركّاب الطائرة.. فما السر وراء هذه الألوان المتضاربة بين الشركات.

يُعتبر اللون الأبيض أكثر الألوان تناسباً مع الطلاء الخارجي لطائرات الركاب وأكثرهم شيوعًا، ويعود ذلك لسهولة الطلاء الأوتوماتيكي ذي الجودة العالية الذي تتبعه تلك الشركات، كما أنه عاكساً جيداً لأشعة الشمس التي تزيد من درجة الحرارة داخل مقصورة الركاب، بعكس بعض الطائرات التي قد تستخدم ألواناً أخرى تمتص الضوء الناتج عن أشعة الشمس.

وفيما يخص ألوان المقاعد في طائرات الركاب، فيُعد اللون الأزرق وفقًا للدراسات أنسب الألوان التي يُمكن استخدامها عند اختيار ألوان المقاعد وذلك لكونه يبعث الثقة والكفاءة والصفاء والهدوء والتأمل والاسترخاء، بينما يأتي اللون الأصفر كأسوأ الألوان اسخدامًا في المقاعد لتأثيره السلبي على الركّاب.

وتختلف ألوان المقاعد باختلاف الشركة المالكة فهناك “ريان إير” الأيرلندية التي تستخدم اللون الأصفر وشركة “إيزي جيت” البريطانية التي تستخدم البرتقالي، و”إير لينجوس” الأيرلندية التي تستخدم اللون الأخضر، وشركة “فيرجين أتلانتيك” البريطانية التي تستخدم الأحمر.