“النقل” اعتماد تقنية حديثة لإدارة شبكة الطرق في المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وزارة النقل عن اعتماد الهيئة لتقنية حديثة في إدارة شبكة الطرق في المملكة، كأحد الأساليب الفنية والإدارية الحديثة التي تنتهجها الوزارة في صيانة وتطوير الطرق بشكل عـام.

وتعتمد التقنية على عدد من العناصر المحددة وفق نظام عالمي دقيق، تشمل تقييم مستوى الأداء الإنشائي والوظيفي للطريق، وتحديد احتياجات الشبكة وأولوياتها في الصيانة، وتنظيم المعلومات حول الشبكة، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي للطرق، والإسهام في إطالة العمر الافتراضي للطريق وتقليل النفقات، والحد من استنزاف الميزانيات التي خصصتها الحكومة لأعمال الصيانة، بجانب الرفع من مستوى السلامة على الطرق وحماية مستخدميها.

فكرة التقنية الجديدة

يعتمد النظـام الجديد على مسح وتقييم أسطح الطرق الإسفلتية بواسطة تشغيل معدات البيانات في قاعدة البيانات الخاصة به؛ وذلك من خلال تطوير البرامج اللازمة لتحميل هذه البيانات ومعالجتها وعرض النتائج الخاصة بها، إضافة إلى تحديث خارطة الأساس لشبكة طرق المملكة عن طريق تطوير وتحديث قاعدة بيانات شبكة الطرق وعقود الصيانة، علاوة على ربط بيانات المسح بنظم المعلومات الجغرافية بالوزارة وتحديد أولويات الصيانة وتكلفتها على مستوى العقد، ومستوى المملكة ككل.

وتضم هذه التقنية أنواع مختلفة من المعدات لمسح وتقييم الطرق، وتشمل ما يلي:

معدة قياس سماكة طبقات الرصف عن طريق رادار يقوم بالقياس باستخدام أشعة الليزر. معدة الحمل الساقط والتي تستخدم لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف، وتشمل أوزانًا وقرصًا للتحميل وحساسات لقياس مقدار الانحناء. معدة مقاومة الإنزلاق وتتولى قياس مقاومة انزلاق الإطارات على سطح الطرق عند استخدام المكابح من خلال قياس القوة الناشئة من احتكاك الإطار بالسطح الاسفلتي. معدة مسح الأضرار وهي معدة متعددة الأغراض تستخدم لقياس الأضرار على سطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، حيث تقوم بقياس “التخدد، والوعورة، والتشكل، والتشققات”، ومعرفة مدى الضرر، وعرض التشققات ونوعها بشكل واضح، وذلك عن طريق نظام إدارة الرصف الذي يقوم بتحليل البيانات المستخرجة من المعدات لاستنتاج قرارات وأولويات صيانة الطرق. إطار خاص ورشاش ماء بالإضافة إلى جهاز لاستقبال البيانات وتحويلها لبيانات رقمية، وجهاز تحديد المسافات ونظام حاسب يقوم بتحليل وتخزين البيانات.

وأخيراً، يعتمد النظام الجديد على استخدام الحاسب الآلي والتقنية الحديثة لجمع وتحليل البيانات عن حالة الطرق، وجدولة متطلبات ما تحتاجه من الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والطاقات المتاحة في الحفاظ على أفضل مستوى لأداء شبكة الطرق.