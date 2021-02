مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر في أوضح فيديو لها حتى الآن

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – رأينا الخارجية المموهة لمرسيدس سي كلاس 2022 الجيل الجديد مرات لا تحصى في الأشهر الأخيرة عبر العدسات التجسسية، والآن نلقي نظرة متفحصة على داخلية السيارة.

اليوتيوبر Mr.Benz حظى بتجربة نسخة اختبارية مموهة للسيارة بدعوة مرسيدس، ونهتم هنا بالداخلية بشكل خاص، والتي نرى فيها نفس شاشات إس كلاس 2021.

تحديداً نرى شاشة 12.8 إنش لمسية لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية بالكامل 12.3 إنش، ولكن بدون ميزة الأبعاد الثلاثية المتوفرة في شاشة إس كلاس الجديدة.

وقد أكدت مرسيدس على مشاركة نظام MBUX الترفيهي المتطور بين إس كلاس 2021 وسي كلاس القادمة.. كما ستحصل الأخيرة على الجيل الأحدث من تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

كما نعلم من الفيديو أن سي كلاس 2022 تصل لسرعة قصوى 252 كلم\س، ووضحت مرسيدس أن الجيل الجديد سيشمل خيار التوجيه الخلفي.

