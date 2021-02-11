مواصفات فئة "واجون" من طراز مرسيدس E-CLASS 2021.. سيارة فريدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح ماركة مرسيدس الألمانية نسخة "واجون" من طرازها المتميز E-CLASS إلى جانب النسخة السيدان المطروحة منه، وذلك لعام 2021 الجاري.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لقدرات النسخة واجون من طراز E كلاس للعام الحالي، شمل الكشف عن القدرات التي يطرحها بها من قوة محرك وتقنيات.

الجديد بنسخة 2021



كان أبرز ما أجرته مرسيدس من تحديثات على النسخة الجديدة من طراز E كلاس واجون، منحه تصميم خارجي جديد، مع توفره بإطارات مصمم لكافة فصول العام، ومنظومة تقنية حديثة تدعم نظام MBUX التقني من مرسيدس.





الأسعار

وسيتوفر طراز E كلاس واجون بفئة وحيدة للبيع بنسخته لعام 2021 الجاري، ستكون باسم E450 ALL-TERRAIN وبتكلفة 68,650 ألف دولار.

المحرك

ويعمل الطراز بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، inline-six ينتج قوة 362 حصان، يدعمه نظام كهربائي هجين بقوة 48 فولت، ويمنح المحرك الطراز القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.4 ثانية.





التقنيات

من الداخل يتوفر بالطراز منظومة تقنية تشمل شاشة عريضة بقياس 12.3 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى تعمل بنظام MBUX ، الذي يدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر بالطراز نظام ملاحي وخاصية بولتوث، مع توفر وصلة USB للاتصال بالهواتف الذكية ونظام صوتي.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لمواصفات طراز E كلاس واجون، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرع، ونظام قيادة شبه ذاتية تحت مراقبة السائق.