موجز ”الخليج 365” للسيارات.. تحالف "فولكسفاجن"وأفضل طرازات "بك أب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

السيارة الفاخرة لينكولن كونتيننتال جاءت بنسخة جديدة لعام 2021 وبها الكثير من المواصفات والمميزات التي نرصدها الآن.

أعلنت شركتا "فولكسفاجن" للسيارات و"مايكروسوفت" للبرمجيات، عن تعاون مرتقب بين العملاقين في قطاع السيارات.

يشهد عام 2021 مجموعة متميزة من الشاحنات التابعة لفئة "بك أب" متوسطة الحجم، من مختلف الماركات، والتي تتباين في قدراتها وتكلفتها.

ينصح دائما بفحص ضغط هواء إطارات السيارة مرة في الشهر على الأقل، لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل أجهزة قياس الإطارات.



أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "بورشه" عن نجاحها في إحراز إنجاز جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تمتلك أمريكا الجنوبية، مجموعة من ماركات السيارات، وقد يرجع عدم شهرتها لعدم السماح بتداولها بالسوق الأمريكية.

كشفت شركة مانهارت النقاب عن سيارتها MH2 GTR، وهي طراز معدل يقوم على أساس سيارة بي إم دبليو M2 CS.

أطلقت شركة "أوربيا" دراجتها الهوائية "فايب" Vibe، وهي رغم كونها دراجة هوائية تقليدية فإنها تعتمد في جزء من نظام عملها على الكهرباء.

