149 نسخة فقط.. "ماكلارين" تطلق أيقونتها Elva الخارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة ماكلارين عن إطلاق أيقونتها Elva الجديدة، والتي يقتصر إنتاجها على 149 نسخة فقط بسعر 1.7 مليون يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الرودستر الخارقة المكشوفة تعتمد على سواعد محرك V8 تيربو سعة 4 لتر وبقوة 599 كيلووات/815 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 2.8 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 328 كيلومتر في الساعة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.



وتمتاز السيارة الرودستر Elva ثنائية المقاعد بتصميم متفرد، حيث إنها تتخلى عن الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية.

ولحماية الركاب من التيارات الهوائية يتم نصب حاجب رياح بارتفاع 15 سم بضغطة زر أو أوتوماتيكيا بدءا من سرعة 50 كيلومتر في الساعة.