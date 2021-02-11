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149 نسخة فقط.. "ماكلارين" تطلق أيقونتها Elva الخارقة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة ماكلارين عن إطلاق أيقونتها Elva الجديدة، والتي يقتصر إنتاجها على 149 نسخة فقط بسعر 1.7 مليون يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الرودستر الخارقة المكشوفة تعتمد على سواعد محرك V8 تيربو سعة 4 لتر وبقوة 599 كيلووات/815 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة،  في غضون 2.8 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 328 كيلومتر في الساعة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتمتاز السيارة الرودستر Elva ثنائية المقاعد بتصميم متفرد، حيث إنها تتخلى عن الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية.

ولحماية الركاب من التيارات الهوائية يتم نصب حاجب رياح بارتفاع 15 سم بضغطة زر أو أوتوماتيكيا بدءا من سرعة 50 كيلومتر في الساعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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