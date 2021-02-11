لكزس ستطلق سيارة كهربائية وإس يو في للطرق الوعرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – صرح مدير وكالات لكزس في أمريكا، جون إياكونو، في مقابلة صحفية أخيرة أن مجال لكزس سيرحب بموديلات وتقنيات جديدة متطورة قريبًا.

من أهم الموديلات القادمة للكزس هي SUV جديدة كلياً للتضاريس الوعرة، ووصفها بأنها “سيارة حصرية مختلفة تماماً عما يتوقعه الناس من لكزس”.

كما ستدخل لكزس الساحة الكهربائية بموديل فاخر جديد، وصرح إياكانو: “أنا شخصياً وأصحاب وكالات أخرى ألقينا نظرة مباشرة على الشكل النهائي للسيارة ونحن سعداء جداً بها”، مع العلم أن لكزس بدأت الحملة التشويقية للسيارة مؤخراً مع توقعات بتدشين النسخة الاختبارية خلال الربع الأول من 2021.

وأردف إياكانو أن لكزس ستقدم نظام معلومات ترفيهية جديد كلياً، واعداً بأن يكون “رائداً في المجال بمزايا وخدمات جديدة”.