مميزات ومواصفات سيارة لينكولن كونتيننتال 2021 وسعرها في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السيارة الفاخرة لينكولن كونتيننتال جاءت بنسخة جديدة لعام 2021 وبها الكثير من المواصفات والمميزات التي نرصدها الآن.

تعتبر سيارة لينكولن كونتيننتال من السيارات السيدان الفاخرة التي يمكنك اقتنائها وهذا لما لها من مميزات ومواصفات رائعة، وفيما يلي أهم المميزات والمواصفات وسعر سيارة لينكولن كونتيننتال لعام 2021.





مواصفات لينكولن كونتيننتال 2021

محرك PETROL 6 بسعة 3.7 لتر وبقوة 309 حصان، وبعزم دوران 379 نيوتن/متر. نظام للفرامل مانع للانغلاق ABS، ويوجد نظام للتحكم الديناميكي للثبات، ومساعد للفرامل BA. توزيع قوة الفرامل الكترونيا EBD ، وناقل حركة أوتوماتيكي. نظام لمراقبة ضغط الإطارات، ووجود كاشف للتصادم. يوجد وسائد هوائية للحماية من التصادم، وحزام أمان أمامي. تمتاز السيارة بأجهزة استشعار للاصطفاف الأمامي والخلفي. نظام للتحكم في السرعة، ومقود يضبط أوتوماتيكيا.





مميزات سيارة لينكولن كونتيننتال 2021:

المميزات الخارجية:

مقابض الأبواب من لون السيارة ويوجد مرايا جانبية إلكترونية. أضواء نهارية ومصابيح أمامية وخلفية LED. نوافذ أمامية وخلفية كهربائية. يوجد مصابيح للضباب بالأمام والخلف، وحساسات قابلة للطي الكترونيا.

المميزات الداخلية:

المقاعد من الجلد ويوجد مسند في الوسط للذراع. يمكن ضبط المقاعد إلكترونيا كما أن المقود كهربائي. يوجد فتحة سقف كهربائية، ونظام تبريد وتسخين للمقاعد. مدخل USB و AUX، ونظام تشغيل MB4، وراديو وبلوتوث، ومكبرات للصوت. ويوجد شاشة تعمل باللمس، وشاشة أوتوماتيك لتوضيح الوقود والمسافة والسرعة وعرض درجة الحرارة. مقبس 12 فولت أمامي.





أسعار لينكولن كونتيننتال 2021 في السعودية:

يبلغ سعر السيارة في السعودية فيما يتراوح ما بين 199000 إلى 325000 ريال.