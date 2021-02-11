دبات التلوث أغلى من الذهب.. وسرقتها تصل لمستويات قياسية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – المحولات الحفازة “دبات التلوث” تساعد على حرق غازات العادم في السيارات باستخدام معادن ثمينة مثل البلاتين والبالاديوم والروديوم، وقد ارتفعت أسعار هذه المعادن لمستويات تاريخية في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى انتشار سرقات المحولات حول العالم.

وقد أشار تقرير من مجلة “نيويورك تايمز” أن أقسام الشرطة الأمريكية تواجه مستويات غير مسبوقة من سرقات المحولات الحفازة، حيث ازدادت 8 أضعاف في مقاطعة سانت لويس في 2020 مقارنة بـ 2019.

بالطبع وباء الكورونا ساهم في انتشار السرقات مع مكوث معظم الناس في منازلهم وخواء الشوارع.. بالإضافة إلى الصعود الهائل لأسعار المعادن الثمينة في المحولات الحفازة المستخدمة في خفض انبعاثات العادم في السيارات.

سعر البالاديوم تضاعف خمس مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة إلى 2,500 دولار للأوقية، بينما قفز سعر الروديوم من 640 دولار منذ خمسة أعوام إلى 21,900 دولار للأوقية حالياً.

بالنسبة للكميات المتوفرة في المحولات الحفازة نفسها فتقدر بحوالي 500 دولار لكل محول بمواصفات محددة في الولايات المتحدة.