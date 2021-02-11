أبرز أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر مصابيح السيارة من الأجزاء الهامة في السيارة، حيث أنها أحد عوامل السلامة والأمان للسيارة، وذلك لأنها الجزء المسؤول عن إنارة الطريق للسائق أثناء القيادة ليلاً.

ويلاحظ قائدي السيارات أحياناً إصابة إضاءة المصابيح بالضعف والأعطال، مما يعيق رؤية السائق الليلية أثناء القيادة على الطريق، وهو ما يعرضه للخطر.

لذا نستعرض لكم اليوم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف إضاءة السيارة، وهي كما يلي:

– ضعف البطارية، حيث أنها عنصر أساسي لعمل السيارة وتشغيل المحرك، ولكن في حالة إصابة البطارية بالأعطال أو ضعف شحنها أو اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء فإنها تؤثر على قوة إضاءة المصابيح.

– في حال حدوث مشكلة في الدينامو، حيث أنه الجزء المسئول عن توليد الطاقة في السيارة.

– تلف الصمامات الكهربائية أو ما يطلق عليه “الفيوزات”، حيث أنها تحمي الأجزاء الكهربائية في السيارة من التلف، وتعمل على الحفاظ على عمل النظام الكهربائي في السيارة.

– تعرض أرضي السيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل مرور التيار.

– وجود قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية.