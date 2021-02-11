أشياء هامة يجب صيانتها باستمرار للحفاظ على سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر العناية بالسيارة وفحصها بصورة منتظمة من أهم الأمور التي تحافظ على السيارة وتطيل عمرها الافتراضي، وفي حال إهمال صيانة السيارة بشكل دوري فإنها تتعرض للعديد من المشاكل والأعطال.

لذلك نستعرض لكم اليوم أبرز الأجزاء والزيوت التي يجب فحصها وإجراء الصيانة لها بصورة منتظمة للحفاظ على السيارة، وهي كما يلي:

زيت المحرك

يعتبر زيت المحرك من العوامل الهامة التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، كما يحافظ عليه من التلف، لذا يجب فحص الزيت وتغييره في مواعيده المقررة، ويفضل تغيير الفلتر عند تغيير الزيت.

سائل التبريد

يجب فحص سائل التبريد بشكل منتظم وتزويده في حال انخفاضه، لدوره الهام في عملية تبريد المحرك، وفي حال تناقصه فإنه يعرض المحرك للعديد من المشاكل والأعطال.

فلتر الهواء

يساهم فلتر الهواء في عمل المحرك بكفاءة عالية، حيث يقوم بتنقية الهواء الداخل إلى غرفة الاحتراق بالمحرك لضمان عملية تشغيل سلسلة، وفي حال انسداده أو اتساخه فإنه يؤدي إلى العديد من المشاكل للسيارة.

البواجي

البواجي “شمعات الاحتراق” هي الجزء المسؤول عن إطلاق الشرار اللازم لعملية الاحتراق الداخلى في المحرك لبدء تشغيل السيارة وحركتها.

الإطارات

تمثل الإطارات أهمية كبيرة للسيارة، حيث إنها تضمن الالتصاق بأرضية الطريق وتكفل دوران العجلات، وفي حال تعرضها للتلف فإنها قد تسبب انزلاق السيارة على الطريق، أو للانفجار أثناء السير، لذا يجب فحصها بشكل مستمر.

المكابح

تعتبر المكابح من أهم الأجزاء التي تحافظ على أمان وسلامة السيارة، وفي حال تعرض نظام المكابح للأعطال فإنه يؤدي إلى عواقب خطيرة، لذا يجب فحص زيت المكابح بشكل مستمر وتغييره كل سنتين، بالإضافة إلى التأكد من سلامة أجزائه المختلفة.