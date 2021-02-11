رغم تفوقها.. سيارات أمريكا اللاتينية لاتزال "مغمورة" لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك أمريكا الجنوبية، مجموعة من ماركات السيارات، وقد يرجع عدم شهرتها لعدم السماح بتداولها بالسوق الأمريكية.

على عكس المعتقد السائد بأن غالبية شركات صناعة السيارات تنحصر فقط في قارات أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية فقط، فإن أمريكا الجنوبية، لديها مجموعة من ماركات السيارات أيضا.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز موديلات السيارات التي صنعتها ماركات سيارات من قارة أمريكا اللاتينية.

وبدأ الموقع القائمة بطراز Bianco S التابع لماركة "بيانكو" وهي ماركة صناعة سيارات برازيلية تأسست في عام 1976، وخصصت موديلاتها للمشاركة في سباقات فورمولا 3.





من بعده، ضمت القائمة طراز VUHL 05 الرياضي، من صنع ماركة VUHL المكسيكية، وهو طراز عام بمحرك ينتج قوة 220 حصان، وطرح للمرة الأولى للأسواق عام 2015.





من الأرجنتين، ضمت القائمة طراز IKA Torino من ماركة IKA الأرجنتينية، وهو من الموديلات التي ظهرت في حقبة الستينيات وشاركت في سباقات الرالي.





من بعدها، جاء طراز آخر وماركة أخرى من البرازيل، هو طراز H1 من ماركة LOBINI البرازيلية، التي ظهرت بداية الألفية الجديدة، وقدمت هذا الطراز للأسواق بمحرك ينتج قوة 180 حصان.





من المكسيك جاء طراز آخر ضمن القائمة، هو طراز MXT التابع لماركة Mastretta، التي تأسست مطلع الثمانينيات، وطرحت طرازها المتميز MTX بمحرك ينتج قوة 260 حصان.





طراز آخر تابع لماركة برازيلية جاء ضمن القائمة، هو طراز Hofstetter Turbo ظهر في الفترة ما بين حقبة السبعينيات والثمانينيات.





ومن الأرجنتين، ضمت القائمة ماركة أخرى وطراز آخر هو طراز Zunder 1500 الكلاسيكي، الذي طرح في فترة الستينيات، بمحرك بسعة 1.5 لتر.





ومن كولومبيا، ضمت القائمة، طراز Eolo ، وهو من السيارات الكهربائية القليلة التي طرحتها ماركات من أمريكا الجنوبية، وقدم هذا الطراز كموديل اختباري.



