عروض الشراء النقدي والتقسيط على نيسان باترول 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض البطل على شراء أو تقسيط سيارات نيسان 2021 لفترة محدودة.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان باترول موديل 2021

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي يبدأ من 171,690 ريال – عرض عملاء التقسيط: سنة تأمين مجاني

سنتين تقسيط بدون مرابحة

3000 ريال باقة عناية السيارة مجانا

4 سنوات صيانة مجانية

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط والأحكام:

لا يمكن تطبيق أي خصم إضافي على عرض السعر النقدي حيث أنه يشمل السعر بعد الاسترجاع النقدي ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

عرض التمويل سنتين بدون مرابحة يخضع لشروط جهة التمويل ومؤسسة النقد السعودي.

التأمين المجاني يشمل باقة تأمين ضد الغير ويمكن استبداله بقيمة مالية بحد اقصى 1200 ريال.

باقة العناية تشمل تظليل مجاني وحماية جسم السيارة ولا يمكن استرجاع قيمتها نقداً.

الصيانة المجانية 4 سنوات أو 50 ألف كم أيهما أقرب.

يسري العرض حتى نهاية شهر مارس 2021.

صورة العرض: