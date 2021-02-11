هل ستتعاون نيسان مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع من الشائعات والتصريحات الرسمية الغامضة، أكدت هيونداي وكيا على توقف المفاوضات مع أبل حول صنع سيارتها الجديدة، ما فتح باب التساؤلات مجدداً عن الشريك المحتمل للعملاق التقني.

البعض يشير إلى بي ام دبليو، أو شركة ماجنا شتير النمساوية التي تشتهر بتعاقدها مع صانعات السيارات الأخرى لإنتاج موديلاتهم، ولكن ماذا عن نيسان؟

أثناء مؤتمر صحفي أخير، سُئل المدير التنفيذي لنيسان، ماكوتو أوتشيدا، عن احتمالات التعاون مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية، مجيباً بـ :”لابد من أخذ مبادرات جديدة وتكوين شراكات مع شركات تتمتع بالمعرفة والخبرة”.

هل هذا تلميح صريح لاستعداد نيسان للمشروع؟.. ربما تقرر أبل إجراء مفاوضات سرية جديدة مع نيسان لدراسة فرص التعاون، من الصعب الجزم بذلك الآن.