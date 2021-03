جينيسيس G90 الجيل القادم يظهر أثناء الاختبارات الثلجية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسارع شركات السيارات الفاخرة لتحديث موديلات السيدان كاملة الحجم في ظل احتدام المنافسة في المجال، بعد تقديم مرسيدس لإس كلاس الجيل الجديد، بينما تختبر بي ام دبليو الفئة السابعة الجديدة كليًا، وتجهز أودي لتحديثات منتصف العمر لـ A8.

والآن تعمل جينيسيس على تطوير G90 الجديدة الرائدة مع ظهورها مؤخراً أثناء الاختبارات الثلجية في السويد، ويمكن ملاحظة بعض التغييرات الخارجية للنوافذ ومقابض الأبواب وخطوط الجسد.

بالانتقال للداخلية، نعلم أن G90 القادمة ستحصل على لوحة قيادة جديدة بشاشات رقمية بالكامل داخل قطعة زجاج واحدة، ونظام قيادة ذاتية متطور من المستوى الثالث ونظام تعليق هوائي للمرة الأولى.

من المتوقع تدشين جينيسيس G90 الجيل الجديد في نهاية العام الجاري كموديل 2022 .

