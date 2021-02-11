أفضل الشاحنات "بك أب" المتوسطة في 2021.. هوندا "Ridgeline" بالمقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 مجموعة متميزة من الشاحنات التابعة لفئة "بك أب" متوسطة الحجم، من مختلف الماركات، والتي تتباين في قدراتها وتكلفتها.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، تقريرا قيم خلاله أفضل الشاحنات التابعة لفئة "بك أب" متوسطة الحجم، التي تتوفر خلال عام 2021 للبيع بالأسواق.

جاءت شاحنة نيسان Frontier، التي تتوفر بتكلفة افتتاحية 27,940 ألف دولار، وتعمل بمحرك ينتج قوة 261 حصانا بسعة 4.0 لتر، في المرتبة السابعة للقائمة.







وفي المركز السادس جاءت شاحنة تويوتا Tacoma، التي تتوفر بتكلفة افتتاحية 27,425 ألف دولار، وتعمل بمحرك ينتج قوة 159 حصانا بسعة 2.7 لتر.





خامسا جاءت شاحنة فورد Ranger، التي تتوفر بتكلفة افتتاحية 27,425 ألف دولار، وتعمل بمحرك ينتج قوة 159 حصانا بسعة 2.7 لتر.





وفي المركز الرابع جاءت شاحنة GMC Canyon، التي تتوفر بتكلفة افتتاحية 27,595 ألف دولار، وتعمل بمحرك ينتج قوة 308 أحصنة بسعة 3.6 لتر.





وفي المركز الثالث جاءت شاحنة شيفروليه "كولورادو"، التي تتوفر بتكلفة افتتاحية 26,395 ألف دولار، وتعمل بمحرك ينتج قوة 308 أحصنة بسعة 3.6 لتر.





وفي المركز الثاني جاءت شاحنة جييب "جلادييتور"، التي تتوفر بتكلفة افتتاحية 35,060 ألف دولار، وتعمل بمحرك ينتج قوة 285 حصانا بسعة 3.6 لتر.





وفي المركز الأول جاءت شاحنة هوندا " Ridgeline"، التي تتوفر بتكلفة افتتاحية 37,665 ألف دولار، وتعمل بمحرك ينتج قوة 280 حصانا بسعة 3.5 لتر.



