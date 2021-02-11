بي إم دبليو M2 CS المعدلة أصبحت أكثر شراسة.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة مانهارت النقاب عن سيارتها MH2 GTR، وهي طراز معدل يقوم على أساس سيارة بي إم دبليو M2 CS.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات التي تم إجراؤها على محرك السيارة بي إم دبليو M2 CS زادت قوته من 450 حصانا إلى 600 حصان.



وكذلك تمكنت الشركة من زيادة عزم الدوران الأقصى من 550 نيوتن متر إلى 830 نيوتن متر.

وتتميز نسخة مانهارت من خلال الاسبويلر الخلفي، والرفارف المصنوعة من الكربون، وفتحات التهوية بتصميمها العدواني.

كما تمت إضافة عجلات قياس 20 بوصة إلى السيارة لتحفيز الأداء الرياضي.

وتزدان المقصورة الداخلية بالعديد من الحليات المصنوعة من ألياف الكربون.

كما تم استبدال شعار بي إم دبليو على المقود بشعار مانهارت.

وعملت مانهارت على إضافة شاشة جديدة يتم الاستعلام من خلالها عن معايير تشغيل المحرك المهمة، وقياسات ديناميكية القيادة.