"فايب".. دراجة هوائية تعمل بالكهرباء والسعر خيالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "أوربيا" دراجتها الهوائية "فايب" Vibe وهي رغم كونها دراجة هوائية تقليدية إلا أنها تعتمد في جزء من نظام عملها على الكهرباء.

ووفق الشركة الإسبانية، فإن الدراجة "فايب" تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخلفي.



وأوضحت أن الدراجة الجديدة تعتمد على إطار من الألومنيوم وشوكة من ألياف الكربون.

وينبض بداخل الدراجة نظام دفع كهربائي من شركة Mahle بقوة 40 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويتسنى للراكب التحكم في نظام الدفع الكهربائي عبر زر موجود على المقود.





ويستند نظام الدفع على بطارية سعة 250 واطا في الساعة، كما تم دمج الإضاءة الجذابة في طاقم التوجيه بشكل أنيق.

وتتوفر الدراجة بخمسة أنواع مختلفة من التجهيزات وإطارين مختلفين.

وجرى طرح الدراجة بسعر خيالي يبدأ من 2300 يورو تقريبا.