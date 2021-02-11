العناية بالسيارة تبدأ من الإطارات.. أفضل أجهزة ضبط الهواء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينصح دائما بفحص ضغط هواء إطارات السيارة مرة في الشهر على الأقل، لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل أجهزة قياس الإطارات.

فالإطارات، أحد أهم مكونات السيارة، وأكثرها تأثيرا على ثباتها وراحة ركابها، لذلك يجب الحفاظ على ضغط هواء مناسب بالإطارات يحفظ سلامة الركاب و السائق أثناء القيادة.

وحث خبراء على أهمية التأكد من مستويات ضغط الهواء في اﻹطارات، لأنه يساعد على زيادة مستويات كفاءة استهلاك الوقود بما يصل إلى 3%، وفي حالة كان ضغط الهواء منخفضا أكثر من اللازم فإن كل انخفاض بمعدل 1 باوند لكل إنش مربع في الضغط يعادل انخفاضا في كفاءة استهلاك الوقود بمقدار 0.2%.

والضغط المنخفض بإطارات السيارات من الأسباب التي تسبب خطورة كبيرة، وعدم مراعاته يؤدي لتلف أسرع للإطارات في حالة القيادة على سرعة فائقة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، دليلا لأفضل أنواع أجهزة قياس ضغط الهواء التي تتوفر على مستوى العالم في الوقت الحالي، لما تظهره من مؤشرات شديدة الدقة، يستدل من خلالها على معدل الضغط بالإطارات بشكل صحيح.

وصنفت 4 أجهزة على أنها الأفضل حاليا في قياس ضغط الهواء بالإطارات، الأول من ماركة باسم Racing Pressure Gauge ويتوفر هذا الجهاز لقياس ضغط الهواء بالإطارات بقيمة 28.05 دولار عبر البيع الإلكتروني على موقع أمازون، وهو من أجهزة قياس ضغط الهواء الرقمية للإطارات.





من بعده، ضمت القائمة جهاز قياس ضغط الهواء بالإطارات من ماركة Longacre Digital Tire Gauge، وهو أيضا جهاز رقمي لقياس الضغط، ويتوفر بسعر 46.99 دولار عبر البيع الإلكتروني.





من بعده، ضمت القائمة، جهاز قياس ضغط الهواء بالسيارة من ماركة Accutire Digital Pressure Gauge، وهو أيضا جهاز رقمي، يتوفر بقيمة 10.95 دولار عبر البيع الإلكتروني على موقع autobarn.





والجهاز الأخير الذي جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، هو جهاز لقياس الضغط بالإطارات من ماركة Milton Pencil Pressure Gauge، الذي يتوفر بسعر 8.46 دولار عبر البيع الإلكتروني على موقع أمازون.



