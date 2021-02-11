تعرف على حقوق مستأجري السيارات من مكاتب التأجير بالمملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن حقوق مستأجري السيارات من مكاتب التأجير في السعودية.

وأوضحت هيئة النقل أنه عند استئجار سيارة من مكاتب تأجير السيارات يجب التركيز في عدة جوانب هامة، تشمل: (التأمين وطريقة البلاغ في حال وجود مخالفة أو شكوى وتصنيف منشآت تأجير السيارات)، مع ضرورة تضمينها مكتوبة بشكل صريح في عقد الإيجار لحماية المستأجرين ولضمان حقوق كلا الطرفين عند حدوث أي طارئ.

وفيما يخص التأمين، فقد حثّت هيئة النقل على أنه يجب المطالبة بإيضاح من مكاتب تأجير السيارات عن نوعية التأمين الذي يغطي السيارة وتدوينه في العقد، حيث أكدت الهيئة أنه لا يحق لمنشأة تأجير السيارات تأجير السيارة دون تغطية تأمينية وبما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير (تأمين ضد الغير).

وأضافت هيئة النقل أنه لا يحق لمنشأة التأجير تحميل تكاليف هذا النوع من التأمين على المستأجر، وعن التأمين الشامل فإنه يخضع للاتفاق بين المؤجر والمستأجر وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن عقد التأجير تفاصيل واضحة عن التغطية التأمينة وأي تكاليف قد يلتزم بها المستأجر.

وعن تفاصيل طريقة الإبلاغ في حال وجود مخالفة أو شكوى وتصنيف منشآت تأجير السيارات، فقد بيّنت الهيئة أنه يجب التأكد من وجود ترخيص الهيئة العامة للنقل لدى منشأة تأجير السيارات والتواصل مع الرقم 938 في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى.