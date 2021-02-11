يوتيوبر روسي يحطم زجاج وكالة بورش بسيارة تايكان تيربو S

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تهشمت نوافذ وكالة بورش في روسيا بعد قيادة اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين لسيارته تايكان تيربو S الجديدة داخل الوكالة.. مدعياً الارتباك بين الدواسات.

في الواقع هذا هو نفسه اليوتيوبر الذي أشعل سيارته مرسيدس AMG GT 63 S في حدث شهير العام الماضي، ومن الواضح أن تهشيم نوافذ وكالة بورش هي محاولة جديدة لجذب المشاهدات.

وهي محاولة ناجحة جداً حيث وصلت مشاهدات الفيديو إلى 2 مليون على يوتيوب بعد ساعات معدودة من رفعه.

ويبدأ سعر تايكان تيربو S في روسيا من حوالي 165,306 دولار (618,000 ريال)، بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 750 حصان وتسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 2.6 ثانية.