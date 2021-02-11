اخبار السيارات

يوتيوبر روسي يحطم زجاج وكالة بورش بسيارة تايكان تيربو S

0 نشر
ابراهيم بليكع 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تهشمت نوافذ وكالة بورش في روسيا بعد قيادة اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين لسيارته تايكان تيربو S الجديدة داخل الوكالة.. مدعياً الارتباك بين الدواسات.

في الواقع هذا هو نفسه اليوتيوبر الذي أشعل سيارته مرسيدس AMG GT 63 S في حدث شهير العام الماضي، ومن الواضح أن تهشيم نوافذ وكالة بورش هي محاولة جديدة لجذب المشاهدات.

وهي محاولة ناجحة جداً حيث وصلت مشاهدات الفيديو إلى 2 مليون على يوتيوب بعد ساعات معدودة من رفعه.

ويبدأ سعر تايكان تيربو S في روسيا من حوالي 165,306 دولار (618,000 ريال)، بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 750 حصان وتسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 2.6 ثانية.

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا