ديفندر تحصل على إصدار حصري من لاندروفر كلاسيك بقوة 400 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لاندروفر كلاسيك عن إصدار ديفندر “ووركس V8 تروفي” المحدود بتصميم مميز وفريد جداً، وتنوي الشركة صنع 25 وحدة فقط من الإصدار.

وقد حصلت السيارة على محرك V8 سعة 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 400 حصان وعزم 515 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي.

وسيتوفر الإصدار بفئتين مختلفتين، 90 و110، كلاهما بنفس الطلاء الأصفر مع لمسات سوداء أنيقة على أقواس العجلات وغطاء المحرك والباب الخلفي.

وتأتي السيارة بجنوط 16 إنش قياسية ومقاعد Recaro رياضية وجلود سوداء بتخييط أصفر ونظام معلومات ترفيهية حصري لسيارات لاندروفر كلاسيك.

وسيبدأ سعر السيارة من 195,000 جنيه استرليني في بريطانيا، ما يعادل 1.01 مليون ريال.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin