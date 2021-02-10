Stelvio Quadrifoglio.. سيارة "متميزة" من ألفا روميو لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات compact crossovers عالية الأداء تنافس "ألفا روميو" مجموعة متميزة من الموديلات المطروحة ضمن الفئة نفسها للأسواق خلال عام 2021.

وتدخل ماركة ألفا روميو السباق بالنسخة الأحدث التي تطرحها ضمن هذه الفئة من طرازها المتميز Stelvio Quadrifoglio.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المطروحة منه للبيع وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

أبرز ما وفرته ألفا روميو من تحديثات على نسخة 2021 من طراز Stelvio Quadrifoglio، أن منحته قياسات جديدة لقاعدة إطاراته ضمن الخيارات المتوفرة منه، مع توفير مجموعة جديدة من الألوان الخارجية، وإطارات بقياس أكبر يصل لـ21 بوصة.





الأسعار

سيتوفر من طراز ألفا روميو Stelvio Quadrifoglio بنسخته الجديدة لعام 2021، فئة وحيدة وفقا لموقع "كار أند درايفر"، ستتوفر بتكلفة 82,345 ألف دولار.

المحرك

ويعمل الطرازStelvio Quadrifoglio بمحرك توربيني مزدوج V6 بسعة 2.9 لتر، ينتج قوة 505 حصان، مع عزم دوران 443 لفة/ٌدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.4 ثانية، بالإضافة لناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.





التقنيات

ضمن الكماليات استعرض موقع "كار أند درايفر"، القدرات التقنية للطراز، والتي تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.8 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت.

بالإضافة لخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، مع توفر نظام صوتي من ماركة Harman/Kardon مكون من 12 سماعة مكبرة بقوة 900 وات.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز ألفا روميو Stelvio Quadrifoglio بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل، نظام لضبط السرعة، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام كشافات أمامية بعيدة المدى ذاتية التفعيل.