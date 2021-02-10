اخبار السيارات

تعرف على أسعار الوقود بعد تحديثها (فبراير 2021)

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من غد الموافق 11 فبراير 2021.

وأوضحت أن أسعار الوقود ستكون كما يلي:

  • 1.81 ريال لكل لتر بدلاً من 1.62 ريال: بنزين 91
  • 1.94 ريال لكل لتر بدلاً من 1.75 ريال: بنزين 95
  • 0.52 ريال لكل لتر بدون تغيير: الديزل

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدورية الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.

يذكر أن أسعار البنزين الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%، مع استمرارها حتى الإعلان عن تحديثها في 10 مارس 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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