22 تقنية تتألق بها كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت كاديلاك اسكاليد 2021 رسمياً بالمملكة العربية السعودية عبر وكيلها الحصري شركة الجميح للسيارات، حيث أعادت صانعة السيارات الأمريكية الشهيرة تصميم سيارة الاس يو في الفاخرة بالكامل مع جيل جديد كلياً، وتقدم السيارة مستويات فخامة غير مسبوقة، وهاكم أبرز تقنياتها مرتبة في 22 نقطة.

تقنيات كاديلاك اسكاليد 2021

شاشة عرض OLED منحنية ومائلة يبلغ قياسها إجمالياً أكثر من 38إنش، وهذه الشاشة القابلة للتخصيص الفريدة من نوعها تحتوي على ضعف كثافة البكسل المتواجدة في تلفاز 4K.

نظام صوت AKG المتوفر يشتمل على 19 مكبر صوت، تًصبح 36 مكبر صوت عند الحصول على مزايا بلاتينيوم.

برنامج OnStar، لنوفر لك معايير مطوّرة للأمان والسلامة، مع توفير مستشار مدرب مستعد لتقديم المساعدة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

ميزة Wi-Fi لتبقى على تواصل دائم بالعالم من حولك.

نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشات عرض مزدوجة للمعلومات والترفيه قياس 12.6 إنش.

نظام تعليق Air Ride Adaptive Suspension التفاعلي مع خيارات لنمط القيادة

نظام التعليق الخلفي المستقل

نظام التحكم المغناطيسي الجديد لضمان راحة الركاب أثناء الحركة

وبالنسبة لتقنيات السلامة فهي كالتالي:

– قياسياً:

نظام الفرملة الأمامية الأوتوماتيكية الطارئة

نظام التنبيه من التصادم الأمامي

نظام الرؤية المحيطية HD

نظام الفرملة الأمامية لمنع الاصطدام بالمشاة

نظام التحذير الخلفي من وجود المشاة

– فئة الفخامة المميزة:

نظام التنبيه من الأجسام العابرة في الخلف

نظام التنبيه عند تغيير المسار

نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء

نظام المحافظة على المسار

نظام التنبيه عند الانحراف عن المسار

كاميرا مرآة الرؤية الخلفية مع نظام تنظيف عن بعد

– فئة سبورت:

مفاضل إلكتروني محدود الانزلاق

نظام التحكم المغناطيسي بالركوب

حزمة القطر المتكاملة

وفي الختام، تتوفر السيارة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان، وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، مع نظام ديناميكي لإدارة الوقود، ويبدأ سعرها تقريباً من 460 ريال سعودي شامل الضريبة.

