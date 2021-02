هيونداي تكشف عن مركبة “تايجر” ذاتية القيادة بأرجل آلية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن مركبة “تايجر” الاختبارية ذاتية القيادة من تطوير ستوديو “آفاق جديدة” لهيونداي للتنقل فوق التضاريس الوعرة.

المركبة موجهة لحمل المؤن والقيام بمهام الإنقاذ الخطرة وتوصيل الطلبات، وما يجعل مركبة “تايجر” مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو أنظمة التنقل الذاتية المعقدة للأرجل والعجلات، والتي تسمح للمركبة بـ “المشى” حرفياً فوق التضاريس المختلفة.

وتأتي المركبة بمستشعرات فوق صوتية 360 درجة وثمانية كاميرات وGPS وتقنية اتصال 4G ورادارين أرضيين للاستكشاف.

وصرحت هيونداي أنه بالإمكان وضع تايجر على عدد من الهياكل المختلفة لتناسب المهام الفريدة من نوعها مثل التوصيل أو الاستطلاع في الأماكن التي يصعب على السيارات العادية اجتيازها.. كما تأتي المركبة بنظام دفع كلي وتحكم في جميع الاتجاهات 360 درجة.

