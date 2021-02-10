نصائح هامة للحفاظ على طلاء سيارتك من التلف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الطلاء من أكثر العوامل الذي يظهر أناقة السيارة وجاذبيتها، كما أن الطلاء يعمل على الحفاظ على جسم السيارة من التآكل والصدأ، لذا يجب العناية به والحفاظ عليه من التلف.

ويتعرض الطلاء للضرر بسبب عدة عوامل، منها الأتربة وأشعة الشمس والاتساخات وفضلات الطيور، لذلك نقدم لكم اليوم أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة من التلف.

– من الضروري أن تختار أماكن اصطفاف مثالية للسيارة، حيث يجب الابتعاد عن ركن السيارة في الشوارع الضيقة لعدم تعرض السيارة للاحتكاك، ومن الأفضل أن يكون داخل باركينج.

– يفضل استخدام غطاء السيارة في حال عدم وجود باركينج لركن السيارة، حيث يوفر الغطاء الحماية المثالية أثناء توقف واصطفاف السيارة.

– عدم ترك السيارة متسخة لفترات طويلة، خاصة عندما تتسخ بفضلات الطيور أو أي بقع وترسبات أخرى، حيث تؤثر هذه الاتساخات والبقع على الطلاء وتجلب له الضرر.

– عدم تلميع السيارة بصورة متكررة، حيث يتسبب هذا الأمر في إزالة الجزيئات الدقيقة للطلاء، مما يقل بسببها طبقات الطلاء، ومع مرور الوقت يتم إزالة كميات كبيرة من الطلاء، ويتناقص عمق اللون وتتلاشى ألوان الأصباغ.

– يفضل وضع لاصق الحماية الشفاف “النانو سيراميك”، وهو عبارة عن مادة بلاستيكية لاصقة تقوم بحماية هيكل السيارة الخارجي من عوامل التعرية والاحتكاكات البسيطة والخدوش.