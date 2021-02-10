توقعات أممية متشائمة.. تعافي التجارة العالمية سيتعثر مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، تعثر تعافي التجارة العالمية، نتيجة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأضافت المؤسسة الأممية، في تقرير صدر الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتباطأ تعافي التجارة العالمية مجددا في الربع الأول من 2021 مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد في تعطيل حركة السفر وبعد انكماش في التجارة العالمية 9% في 2020.

شرق آسيا تقود التعافي

وحسب رويترز، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن إجراءات العزل العام تسببت في انكماش التجارة في النصف الأول من 2020 بنسبة 15% لكنها تعافت قليلا في النصف الثاني بزيادة التجارة في السلع بنسبة 8% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.

وأضاف أونكتاد، أن "اقتصادات شرق آسيا تقود عملية التعافي بنمو قوي للصادرات ومكاسب في الحصة السوقية العالمية".

وتابع: أن أغلب القطاعات الصناعية تعافت في الربع الرابع عدا قطاعي الطاقة والنقل.

ركود الخدمات

لكن التقرير أشار إلى أن تجارة الخدمات تعاني من ركود عند مستويات سبق أن سجلتها في الربع الثالث، بينما صادرات الخدمات من الصين، وبدرجة أقل الهند تبلي بشكل أفضل من دول أخرى.

وبالنسبة للربع الأول من 2021، توقع التقرير تراجعا في تجارة السلع بنسبة 1.5% مقارنة بالربع السابق وانخفاضا بنسبة 7% في تجارة الخدمات.

لكن التقرير أشار إلى أن توقعاته ليست مؤكدة بسبب الجائحة والضبابية حيال حزم التحفيز.

"ضبابية استثنائية"

ونهاية الشهر الماضي، توقع صندوق النقد انتعاش النمو العالمي بـ5,5% في 2021 وسط تفاؤل إزاء لقاحات كورونا، محذرا من "ضبابية استثنائية" مازال الاقتصاد يواجهها.

وقال الصندوق، إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر/كانون الأول يعززان الآمال بانتهاء الجائحة.

وأضاف أن التفاؤل بأن اللقاحات الجديدة ستضع حدا للوباء وتسمح باستئناف عجلة النشاط الاقتصادي إضافة إلى برامج تحفيز في اقتصادات كبيرة، قد عزز توقعات النمو هذا العام.

وأوضح في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي إن "هذه التطورات تشير إلى نقطة انطلاق أقوى لتوقعات 2021-2022 على مستوى العالم".

كما توقع خسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 2020-2520 بسبب الوباء.

تفاؤل حذر

وبداية الشهر الماضي، حذر البنك الدولي من أن تزايد الإصابات بكوفيد-19 وتأجيلات توزيع اللقاح، قد يكبح تعافي الاقتصاد العالمي إلى 1.6% فقط هذا العام.

وقال البنك الدولي، إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو 4% في 2021 بعد أن انكمش 4.3% في 2020.

وأظهر تقرير البنك الدولي نصف السنوي للتوقعات، أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا كان أقل شدة بشكل طفيف مما كان متوقعا في السابق، لكن التعافي كان أيضا أكثر بطئا وما زال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة.

وقال البنك في بيان "التوقعات القصيرة الأجل ما زالت ضبابية إلى حد كبير... إذا استمرت الزيادة في الإصابات بالفيروس وتأخر توزيع اللقاح فان ذلك قد يقًيد النمو العالمي عند 1.6% في 2021".