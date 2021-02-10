في 4 خطوات.. كيف تستبدل إطار سيارتك لأول مرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد استبدال إطارات السيارة أحد التحديات التي تواجه بعض الأشخاص، خاصة عندما تكون لأول مرة، كما لا يمكن القيام بذلك دون معرفة مسبقة.

في تقرير بالصور، قدم موقع "كار أند درايفر"، 4 خطوات مبسطة، تمكن سائق السيارة من القيام بهذا الأمر بطريقة آمنة.

الخطوة الأولى، اختيار مكان آمن لركن السيارة والتأكد من تفعيل "مكابح اليد" لضمان ثبات السيارة، والتأكد أيضا من ثبات السيارة على أرضية صلبة، حتى يمكن رفعها بسهولة.







الخطوة الثانية، تجهيز الإطار الإضافي والتأكد من رفع السيارة باستخدام رافعة مجهزة لهذه المهمة.





الخطوة الثالثة، إزالة إطارات السيارة التالف، وتثبيت الاحتياطي، مع الحرص على عدم فقد أي من حلقات ربط الإطار والإبقاء عليها في مكان قريب.

ثم القيام بربط حلقات التثبيت على الإطارات باستخدام مفتاح الربط وتوثيق ربطها بشكل محكم لتجنب انفلات الإطار.





الخطوة الرابعة، تنزيل السيارة بهدوء بعد تثبيت حلقات الربط، ثم إعادة توثيق الحلقات من جديد باستخدام مفتاح الربط، بالتركيز على كل حلقة بشكل منفرد، لتكون هذه هي الخطوة الأخيرة قبل الانطلاق بالسيارة.







