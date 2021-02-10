مغامرة شراء سيارة رياضية بريطانية مستعملة.. نرشح لك قائمة "الثقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الإقدام على شراء سيارة رياضية مستعملة يعد مغامرة، لما تؤول إليه حالة السيارة من قطع أميال طويلة ينتج عنها استهلاك السيارة وتأثرها.

ورغم ذلك، يوجد مجموعة متميزة من الموديلات الرياضية بريطانية الصنع، تعتبر أهلا للثقة، يمكن شراء نسخ مستعملة منها يعتمد عليها على المدى البعيد.

وجمع موقع "هوت كارز المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية بريطانية الصنع التي يمكن شرائها مستعملة ومنها طراز أستون مارتن V8 Vantage موديل عام 2005.







وطراز Elise الرياضي من ماركة لوتس البريطانية، والذي كان ظهوره الأول عام 1996، ويتوفر حالية بقيمة تصل لـ35 ألف دولار.





من بعده ضمت القائمة طراز جاجوار XKR-S الرياضي موديل عام 2012، الذي يمكن الاعتماد عليه ضمن السيارات الرياضية بريطانية الصنع، ويتوفر بمحرك ينتج قوة 550 حصان.





وطراز Ariel Atom المخصص للسباقات، موديل عام 2014، الذي طرح للمرة الأولى بمحرك ينتج قوة 350 حصان، ويصل وزنه لـ1300 رطل.





ومن جاجوار، جاء ضمن القائمة أيضا طراز Jaguar F-Type، موديل عام 2015، الذي تصل قيمته الحالية لـ45 ألف دولار، وهو من السيارات الرياضية التي يعتمد عليها على المدى البعيد.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز Mini Cooper Roadster JCW موديل عام 2013، ضمن السيارات هاتشباك الرياضية العامل بمحرك ينتج قوة 211 حصان.





ثم طراز Vauxhall Insignia VXR الرياضي، موديل عام 2009، العامل بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6 ثواني.





ومن ماركة لوتس البريطانية جاء طراز آخر هو طراز Espirit V8، العامل بمحرك ينتج قوة 350 حصان، ذو عزم دوران 295 حصان.





وفي ختام القائمة، جاء طراز لوتس، Carlton الرياضي موديل عام 1990، العامل بمحرك V6 ينتج قوة 377 حصان وذو عزم دوران 419 لفة/قدم.



