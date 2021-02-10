4 أسباب لخلط الزيت مع الماء في السيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للحفاظ على سلامة سيارتك يجب الاهتمام بفحصها وصيانتها والتعرف على مشكلاتها، ومنها خلط الزيت مع الماء، التي نرصد أسبابها فيما يلي.

يعتبر الاهتمام بفحص السيارة بشكل مستمر من الأشياء الهامة حتى يتم اكتشاف الأخطاء الموجودة بها، ولهذا يجب عمل الفحوصات بشكل دوري على السيارة.

ومن أهم المشكلات التي تواجه الكثيرين هي اختلاط الزيت مع الماء في السيارة وهذا يرجع إلى بعض الأسباب التي نتعرف عليها من خلال التالي.

أسباب خلط الزيت مع الماء في السيارة:

وجود الزيت في السيارة يساعد على التقليل من الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية للسيارة، فضلا على أن الماء أيضا هام حيث أنه يساعد في الحفاظ على برودة المحرك، مما يمنع ارتفاع درجة حرارة السيارة، وكل من الزيت والماء يوجد له مكان في منطقة مختلفة ولكن عن فحص السيارة قد تلاحظ أنه قد يكون الزيت مختلط مع الماء مما يتسبب في وجود مشاكل خطيرة للسيارة، ويرجع ذلك إلى بعض الأسباب ومنها:





1. تلف مبرد الزيت:

إن تعرض مبرد الزيت إلى التلف بسبب الإفراط في الاستخدام أو انتهاء العمر الافتراضي له، وهذا قد يتسبب في وجود تشققات بالمبرد مما يؤدي إلى تسرب الزيت إلى المبرد، ولهذا من المهم فحص مبرد الزيت وملاحظة إن كان به تشققات أم لا.

2. تلف حشية رأس الإسطوانة:

تقع حشية الرأس بين كتلة المحرك ورأس الإسطوانة، وهي هامة حيث تعمل على إغلاق اسطوانات السيارة بشكل محكم، مما يمنع تسرب زيت المحرك أو ماء التبريد إلى الإسطوانات، وعند تعرضها للتلف فإنها تؤدي إلى خلط الزيت مع الماء في السيارة.

3. تشقق كتلة المحرك:

يحدث تشقق كتلة المحرك نتيجة افتقار المحرك إلى التبريد والتزييت بشكل جيد، بسبب تراكم الحرارة وهذا يتسبب في تسرب الزيت إلى الماء في المبرد مما يحتاج إلى صيانة أو استبدال المحرك بشكل كامل.

4. تشقق رؤوس الإسطوانات:

عند ارتفاع درجة حرارة المحرك فإن الإسطوانات قد تصاب بالتشققات مما يؤدي إلى تسرب الزيت واختلاطه بالماء، كما أنه أيضا يؤدي إلى تسرب الهواء، ولهذا يجب فحص رؤوس الإسطوانات بشكل دوري والعمل على إصلاحها في حال تلفها أو عند وجود تشققات بها.

أعراض خلط الزيت مع الماء في السيارة:



