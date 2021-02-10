بالصور.. أقوى 8 سيارات هاتشباك في الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد العام 2021 طرح العديد من السيارات فئة "هاتشباك" التي تتميز بقوة الأداء رغم حجمها الصغير ويفضلها كثيرون .

ولعشاق هذا النوع من المركبات، عرض تقرير لموقع "هوت كارز" بالصور أقوى السيارات التابعة لهذه الفئة التي تتوفر للبيع بالأسواق خلال العام الجاري.

وجاء في المقدمة فوردFocus ST، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.7 ثانية.





ثم جاء طراز فورد Renault Megane RS، العامل بمحرك توربيني سعة 1.8 لتر، ينتج قوة 276 حصانا، ويتوفر بقوة دفع رباعية.





وأيضا طراز Mini John Cooper Works، بمحرك سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 231 حصانا، وذي معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.





ومن ماركة مرسيدس جاء طراز Mercedes-AMG A 45 S الذي يتوفر بمحرك بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية.





ومن ماركة هيونداي، ضمت القائمة طراز Hyundai I30N نسخة عام 2021.





ومن مرسيدس أيضا، جاء طراز Mercedes-AMG A35 بمحرك V8 عالي الأداء.





وضمت القائمة النسخة الحالية من طراز بي إم دبليو BMW M135i XDrive، التي تتوفر بمحرك سعة 2.0 لتر.





ومن ماركة هوندا، ضمت القائمة طراز Honda Civic Type R، كإحدى أقوى السيارات التابعة لفئة هاتشباك وتتوفر للبيع بالأسواق خلال العام الجاري.



