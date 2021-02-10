بقدرات فائقة.. GMC تكشف عن النسخة الأحدث من أيقونتها Terrain

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعزز شركة GMC الأمريكية أسطولها من السيارات المطروحة ضمن فئة compact-SUV بطرح النسخة جديدة من طراز Terrain في عام 2021.

وعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك والفئات المطروحة منه، وأبرز الكماليات.

الجديد بنسخة 2021



أبرز ما أجرته GMC من تحديثات على نسخة 2021 الأحدث من طراز Terrain، تعزيز أنظمة الأمن وحماية السائق، بتوفير حزمة لأنظمة الأمن والحماية باسم Pro Safety Plus.





الأسعار

يتوفر من طراز GMC بنسخته الجديد 4 فئات بتكلفة مختلفة، الأقل SL بسعر 26,195 دولارا، والأعلى Denali بسعر 39 ألف دولار.

المحرك

يتوفر طراز Terrain بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر و4 أسطوانات ينتج قوة 252 حصانا، بتسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.8 ثانية.





التقنيات

يحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 7 و8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، كما تشتمل على نظام ملاحي in-dash.





الأمن والحماية

تشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل عند الطوارئ، ونظام كاميرا خلفية للمراقبة، وللحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.