أول ظهور لداخلية كيا CV الجديدة كلياً قبل أسابيع من التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كيا تجهز لتدشين CV كروس أوفر الكهربائية الجديدة كليًا خلال أسابيع، وهي الأولى ضمن 11 موديل كهربائي تنوي العلامة طرحهم قبل 2027.

من ضمن هذه السيارات، 7 ستكون جديدة كليًا بالشاسيه الكهربائي المشترك مع مجموعة هيونداي، بينما 4 ستكون نسخ كهربائية لموديلات حالية.

وقد ظهرت داخلية كيا CV القادمة لأول مرة في صور تجسسية أثناء الاختبارات الثلجية في السويد بجوار هيونداي أيونيك 5، ويمكن ملاحظة بعض ملامح التصميم الداخلي والشاشات الرقمية ونظام الإضاءة المحيطية للسيارة.

وسيتم تدشين CV خلال الربع الأول من العام الجاري، وقد أشارت تقارير إلى احتمالية مشاركة نظام الدفع الكلي والمحركين الكهربائيين مع أيونيك 5، بقوة إجمالية 313 حصان ومدى 500 كيلومتر لكل شحنة.

