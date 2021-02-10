مرسيدس CLS-CLASS .. مواصفات وأسعار نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى سوق السيارات العالمية بنسخة جديدة متميزة على قدر كبير من الرفاهية والحداثة من طراز مرسيدس CLS كلاس لعام 2021.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث ضمن فئات سيدان الفخمة ذات الأداء المتميز، شمل الكشف عن قوة المحرك والفئات المطروحة وأبرز الكماليات.

الجديد بنسخة 2021



كان أبرز ما أجرته مرسيدس من تحديثات على نسخة 2021 الجديدة من طراز CLS كلاس، تدعيم منظومته التقنية بإضافة نظام MBUX التقني المتطور، لشاشة المعلومات الداخلية بالطراز التي تتوفر بقياس 12.3 بوصة.

الأسعار

سيتوفر من طراز مرسيدس CLS كلاس فئتان فقط للبيع لعام 2021، الافتتاحية باسم CLS450 وبتكلفة 71,350 ألف دولار، ثم فئة CLS450 4Matic بتكلفة 73,795 ألف دولار.





المحرك

يحظى الطراز بمحرك توربيني سعة 3.0 لتر inline-six ينتج قوة 362 حصانا، بعزم دوران 369 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية، بالإضافة لناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.

ويحظى الطراز بعدة أنظمة للقيادة يصل عددها لـ 5 أنظمة، هي نظام قيادة Eco و Comfort و Sport و Sport Plus و Individual.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

تشمل أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام لضبط السرعة، وأيضا نظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.