هيونداي تكشف عن مركبة رباعية الأرجل.. تجتاز التضاريس الصعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة هيونداي عن أول مفهوم لمركبة التنقل بدون طاقم أو ركاب باسم "تايجر" رباعية الأرجل تملك القدرة على اجتياز التضاريس الصعبة.

والمركبة "TIGER" الثانية القادرة على المشي والتنقل اللامحدود والأولى من نوعها والمعتمدة على روبوت ذكي مصمم ليحمل أنواعًا مختلفة من الحمولة أثناء اجتيازه للتضاريس الصعبة.

ونقل موقع "زا فيرج" المتخصص بأخبار التقنيات، اللقطات الرسمية للطراز، الذي تسعى هيونداي لإنتاجه بمساعدة شركة الروبوتيكس التي استحوذت عليها بالولايات المتحدة باسم Boston Dynamics.





وطراز هيونداي الجديد يتمتع بديناميكية ومرونة في اجتياز أصعب التضاريس بفضل عجلاته المثبتة على أربعة أٌقدام.





وفيما يخص قدراته، فهو مصمم للتحكم ذاتيا عن بعد دون وجود سائق به عبر كاميرات بزاوية 360 درجة، وهو قادر على اقتحام المناطق النائية كما يمكن استخدامه في استكشاف الفضاء، واقتحام مناطق الطوارئ والكوارث الطبيعية للاستطلاع والبحث عن ناجين.



