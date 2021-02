اودي اي ترون GT الكهربائية تنطلق رسمياً بقوة 598 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت أودي الستار إي ترون GT الكهربائية الجديدة بأربعة أبواب وتصميم خارجي رشيق مشابه للكوبيه، وستتوفر السيارة بعدة فئات ومستويات مختلفة من الأداء لمنافسة تيسلا موديل S وبورش تايكان.

التصميم الخارجي للسيارة فريد من نوعه لا شك، بعجلات كبيرة ورفارف خلفية عضلية بارزة، مع الاهتمام بالجوانب الديناميكية لخفض معامل السحب إلى 0.24 فقط بفضل استخدام ستائر هوائية لتوجيه الهواء حول العجلات الأمامية.

المحركات

جميع فئات إي ترون GT ستتوفر بمحركين كهربائيين بقوة تبدأ من 476 حصان وعزم 630 نيوتن متر للفئة الأساسية، وترتفع القوة إلى 598 حصان وعزم الدوران إلى 830 نيوتن متر لفئة RS الأعلى في المجال.

وتأتي جميع الفئات ببطارية 86 كيلوواط\س بمدى 488 كيلومتر لكل شحنة للنسخة الأوروبية، وتتسارع الفئة الأساسية من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.9 ثانية بسرعة قصوى 245 كلم\س.

فئة RS في المقابل تتسارع إلى 96 كلم\س في 3.1 ثانية فحسب بسرعة قصوى 255 كلم\س، مع نظام دفع كلي اختياري ونظام تعليق هوائي متطور وأقفال تفاضلية ميكانيكية.

وستصل السيدان الفاخرة للوكالات العالمية في الصيف بسعر أمريكي يبدأ من 99,900 دولار (375,000 ريال) للفئة القياسية ويصل إلى 140,000 دولار (525,000 ريال) لفئة RS.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin