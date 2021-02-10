منافس جديد لـ تسلا.. أودي تكشف عن طراز كهربائي فائق الأداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أودي الألمانية رسميا عن طرح E-TRON، أول طراز كهربائي بالكامل فائق الأداء من صنعها لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية والمواصفات التي أعلنت عنها أودي بخصوص الطراز، وذكر أنه سيتم طرح فئتين منه، E-TRON GT و RS E-TRON GT.

وكشف الموقع الأمريكي عن مواصفات وقدرات الطراز، وقال، سيعمل ببطاريات "ليثيوم أيون"، بقوة 93.4 كيلوات في الساعة قابلة لإعادة شحن 80% من سعتها خلال 23 دقيقة فقط"

وتابع" تمد محرك الطراز بالطاقة، الذي ينتج قوة 469 حصانا بمعدل دوران 630 نيوتون متر،و هذا فيما يخص فئة E-TRON GT.





أما فئة RS E-TRON GT، فإنها ستعمل بنفس البطاريات لكن بمحرك ينتج قوة أعلى، تصل لـ 590 حصانا، بعزم دوران 830 نيوتون متر.







أما عن التكلفة، ذكر "موتور وان" أن فئة E-TRON GT، ستتوفر بتكلفة افتتاحية 99,900 ألف دولار، في حين تتوفر فئة RS بتكلفة 139,900 ألف دولار وهي الأعلى بالطراز.

