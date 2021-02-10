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ما هو عمر تمثال رولزرويس؟

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت رولزرويس بالذكرى السنوية 110 لتمثال “روح النشوة” الشهير الذي يزين مقدمة كل سيارة مبنية في مصنع Goodwood البريطاني للعلامة.

ولم يتغير تصميم التمثال على مدار العقود ولكن انخفض ارتفاعه من 18 سنتيمتر في موديلات رولزرويس الأولى إلى 9.5 سنتيمتر حالياً.

وقد بدأ وضع التمثال على بعض سيارات رولزرويس في عام 1911، قبل اعتماده في جميع السيارات بشكل قياسي في 1920، ويمكن صنعه من مواد مختلفة مثل البلورات المتجمدة أو ذهب قيراط 24.

ويُذكر أن شعار روح النشوة مستوحى من تمثال برونزي من إبداع النحات والمصور تشارلز سايكس، المعروف بـ “الهامس”، والذي صنع التمثال لرئيسه في العمل، لورد مونتاجو بوليو، من أوائل مجمعي سيارات رولزرويس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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