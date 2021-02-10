عرض تمويل كيا سبورتج 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع مصرف الراجحي، على سيارة كيا سبورتج 2021، ضمن عروض “يا هلا 2021”.

السيارة المشمولة في العرض:

كيا سبورتج 2021 بقسط شهري 1,199 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)

تفاصيل العرض:

بالإيجار التمويلي وبدفعة أولى 10%.

الحملة سارية حتى نهاية شهر مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق.

الإيجار الشهري محسوب على أساس المدة 60 شهر للفئة الأساسية.

الدفعات الشهرية ومعدل النسبة السنوي قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل والتكلفة الفعلية للعميل.

الصور في الإعلان للأغراض الدعائية وقد تختلف في الواقع.

هذا العرض ممول حصرياً من مصرف الراجحي.

معدل نسبة الربح السنوية تبدأ من 7.82%.

تم حساب نسبة التأمين على نسبة 4.5% وقد تختلف حسب تاريخ العميل.

قد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل.

للتقديم والحصول على العرض: اضغط هنا

صورة العرض: