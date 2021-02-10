عرض تمويل كيا سبورتج 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع مصرف الراجحي، على سيارة كيا سبورتج 2021، ضمن عروض “يا هلا 2021”.
السيارة المشمولة في العرض:
- كيا سبورتج 2021 بقسط شهري 1,199 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)
تفاصيل العرض:
- بالإيجار التمويلي وبدفعة أولى 10%.
- الحملة سارية حتى نهاية شهر مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق.
- الإيجار الشهري محسوب على أساس المدة 60 شهر للفئة الأساسية.
- الدفعات الشهرية ومعدل النسبة السنوي قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل والتكلفة الفعلية للعميل.
- الصور في الإعلان للأغراض الدعائية وقد تختلف في الواقع.
- هذا العرض ممول حصرياً من مصرف الراجحي.
- معدل نسبة الربح السنوية تبدأ من 7.82%.
- تم حساب نسبة التأمين على نسبة 4.5% وقد تختلف حسب تاريخ العميل.
- قد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل.
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صورة العرض: