أخطاء شائعة في صيانة السيارات عليك الانتباه منها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الصيانة الدورية من أهم الأمور التي يجب الاستمرار في القيام بها لإطالة عمر السيارة والحصول على أفضل أداء منها، لكن بعض السائقين يهملون صيانة سياراتهم بشكل دوري، كما يرتكب البعض الأخر أخطاء شائعة تقلل من عمر السيارة الافتراضي.

لذلك نستعرض لكم اليوم أبرز الأخطاء الشائعة التي تقلل من عمر السيارة الافتراضي، وهي كما يلي:

– الإهمال في تغيير زيت المحرك، حيث يعمل الزيت على منع احتكاك الأجزاء الداخلية للمحرك أثناء العمل، كما يعمل على تنظيف المحرك من الشوائب وخفض درجة حرارته، والإهمال في تغييره في المواعيد المقررة يؤدي إلى تلف المحرك.

– عدم تغيير الإطارات المتهالكة، حيث أن الإطارات لها عمر افتراضي تتلف بعده، وغالباً ما يكون عمرها الافتراضي خمس سنوات، إلا أن العمر الحقيقي يعتمد على مدى تعرضها لعوامل الطبيعة مثل الحرارة وأشعة الشمس وأشعة الأوزون.

– عدم تغيير فلتر الهواء، حيث أن اتساخ الفلتر يؤدي إلى زيادة استهلاك نسبة الوقود بالسيارة، ويسبب العديد من المشاكل والاعطال للمحرك.

– استخدام قطع غيار مقلدة بهدف توفير بعض الأموال، ولكن غالباً ما تكون هذه القطع المغشوشة، مما تسبب الكثير من المشاكل للسيارة.

– تجاهل صيانة نظام الفرامل بشكل عام قد يؤدي إلى مخاطر قاتلة، لذا عند الشعور بعدم استجابة السيارة للفرامل أو سماع صرير شديد عند الضغط على الدواسة أو جنوح السيارة عند الفرملة، يجب الاستعانة بمركز الصيانة.

– المبالغة في تنظيف محركات السيارات واستخدام مواد خاطئة، حيث يستخدم البعض المواد البترولية وسوائل تنظيف الأواني لمزيد من البريق وإزالة الأوساخ، ويتسبب الإفراط في استخدام هذه المواد إلى تلف وتشقق الخراطيم.