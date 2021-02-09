أبرز 6 نسخ معدلة من مرسيدس AMG.. قوة محرك خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرف قسم AMG، بكونه القسم المصنع للمحركات عالية الأداء، التابع لماركة مرسيدس الألمانية، منذ تأسيسه للمرة الأولى في خمسينيات القرن الماضي

وعلى مدار عقود، قدمت مرسيدس مجموعة استثنائية من الموديلات التابعة لفئة AMG، بمحركات ذات قوة خارقة، غير أن ذلك لم يكن كافيا لبعض من عشاق هذه الفئة، الذين حرصوا على تعديلها من الداخل والخارج، وتدعيم قوة محركها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، مجموعة لأبرز النسخ المعدلة من موديلات مرسيدس AMG، وضمت نسخة معدلة من طراز AMG GTS، والتي دعمت قدرات محركها ليصبح قادرا على إنتاج قوة تصل إلى 650 حصانا وعزم دوران 590 لفة/قدم.





ومن بعدها جاءت ضمن القائمة نسخة معدلة من طراز مرسيدس CLK 63 AMG Black Series، حصلت على تعديل لتصميمها الخارجي.

وكانت قد طرحت للمرة الاولى في ثمانينيات القرن الماضي.

وتحظى النسخة بعد التعديل بمحرك عززت قوته الحصانية لتصل إلى 672 حصانا، بعد أن كانت 507 أحصنة فقط.





من بعدها ضمت القائمة، نسخة معدلة من موديل مرسيدس S63 AMG، التي حصلت على تعزيز لقوتها الحصانية، لتنتج 730 حصانا، بعد أن كانت 577 حصانا فقط.





ومن فئات SUV ضمت القائمة، نسخة معدلة من طراز GLE 63 S AMG، الذي عززت قوة محركه حتى أصبح قادرا على إنتاج قوة 907 أحصنة، بعد أن كانت 603 أحصنة فقط.





نسخة أخرى معدلة جاءت ضمن القائمة، هي نسخة طراز AMG GT 63S Brabus، التي زادت قوة محركها لتصل إلى 800 حصان بعزم دوران 737 لفة/قدم.





اختتم الموقع القائمة، بنسخة معدلة من مرسيدس E55 AMG، وزادت قوة محركها حتى تصل إلى 469 حصانا.



