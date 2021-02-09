مدير وكالات ستيلانتس يعارض إلغاء علامة كرايسلر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأمل وكالات كرايسلر حول العالم بأن الاندماج بين فيات كرايسلر وبيجو ستروين سينعش حظوظ العلامة وربما يضمن مستقبلها، بعد أعوام من تراجع المبيعات والموديلات المعروضة.

مجال كرايسلر مقتصر حالياً على موديلات 300 سيدان وباسيفيكا وفوياجر ميني فان، ولكن مدير وكالات ستيلانتس -الشركة الناتجة عن الاندماج- عبر عن تمسكه بعلامة كرايسلر، مصرحاً أنها قد تستفيد من تقنيات ومحركات بيجو ستروين بدون الحاجة لتطوير موديلات جديدة من الصفر.

وقد أشارت تقارير إلى احتمالية طرح كرايسلر لكروس أوفر جديدة منافسة لتويوتا C-HR وهيونداي كونا بالاستعانة بخبرات بيجو ستروين في سيارات الـ SUV.. ضمن مشاريع أخرى محتملة.

وقد بلغت مبيعات كرايسلر في أمريكا 110,464 سيارة العام الماضي، مقارنة بـ 126,971 سيارة في 2019.