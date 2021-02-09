بدء العد التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأ بالأمس العدّ التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 والتي تستضيفها مدينة جدّة في الفترة من “3-5” ديسمبر 2021 للمرّة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية، وذلك في حفل خاص أُقيم على كورنيش جدة حضره عدد من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام.
وفي التفاصيل، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير “خالد بن سلطان العبد الله الفيصل” رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رسميًا العد التنازلي لثلاثمائة يوم حتّى انطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، و الساعة من العلامة التجارية “رولكس” تم تصميمها ضمن بوابة ضخمة ارتفاعها سبعة أمتار وعرضها ستة عشر متراً تزّين كورنيش جدّة لحين موعد السباق.
وقال الأمير “خالد بن سلطان العبد الله الفيصل” في هذه المناسبة: “بعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الأوّل في تاريخ المملكة العربية السعودية، ها نحن اليوم نعلن بدء العمل رسميًا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر، جدّة، في ديسمبر المقبل”.
وأضاف: “في هذه المناسبة، أودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولمقام سيدي ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود للقطاع الرياضي السعودي بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، خصوصًا أن هذا السباق يحظى بدعم برنامج جودة الحياة ويساهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.