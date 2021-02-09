بدء العد التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأ بالأمس العدّ التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 والتي تستضيفها مدينة جدّة في الفترة من “3-5” ديسمبر 2021 للمرّة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية، وذلك في حفل خاص أُقيم على كورنيش جدة حضره عدد من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام.

وفي التفاصيل، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير “خالد بن سلطان العبد الله الفيصل” رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رسميًا العد التنازلي لثلاثمائة يوم حتّى انطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، و الساعة من العلامة التجارية “رولكس” تم تصميمها ضمن بوابة ضخمة ارتفاعها سبعة أمتار وعرضها ستة عشر متراً تزّين كورنيش جدّة لحين موعد السباق.

وقال الأمير “خالد بن سلطان العبد الله الفيصل” في هذه المناسبة: “بعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الأوّل في تاريخ المملكة العربية السعودية، ها نحن اليوم نعلن بدء العمل رسميًا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر، جدّة، في ديسمبر المقبل”.

وأضاف: “في هذه المناسبة، أودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولمقام سيدي ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود للقطاع الرياضي السعودي بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، خصوصًا أن هذا السباق يحظى بدعم برنامج جودة الحياة ويساهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.