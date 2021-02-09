كيا ستطرح 11 سيارة كهربائية قبل 2026

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمر علامة كيا بمرحلة تحول شاملة حالياً استعداداً للعصر الكهربائي، وقد أعلنت كيا الشهر الماضي عن خطط لطرح 9 موديلات كهربائية في الأعوام الستة القادمة، أولهم كروس أوفر كهربائية جديدة باسم CV لاحقاً هذا الشهر.

والآن زودت كيا عدد الموديلات الكهربائية المتوقع طرحها قبل 2026 إلى 11 موديل.. كما تهدف العلامة لوصول المبيعات الكهربائية والهجينة إلى 1.6 مليون سيارة سنوياً بحلول 2030.

7 من الموديلات الكهربائية القادمة ستعتمد على منصة E-GMP الكهربائية الجديدة المشتركة مع مجموعة هيونداي، بينما الموديلات الأربعة الأخرى ستكون نسخ كهربائية لموديلات حالية مثل سول.

كما تهدف كيا للتوسع في خدمات مشاركة السيارات في أوروبا وطرح نسخة عالمية من خدمة الاشتراك الشهري لموديلاتها لاحقاً هذا العام.

وأخيراً تتوقع كيا ازدياد مبيعاتها السنوية في 2021 بـ 12.1% مقارنة بـ 2020 إلى 2,922,000 سيارة، بفضل ازدياد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.