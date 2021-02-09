المرور يوضح المسموح وغير المسموح في تظليل السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن المسموح به عند تظليل السيارات.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “ما هو حد التظليل المسموح؟”، وبدوره أجاب المرور موضحًا أن تظليل السيارات يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية، وألا يكون عاكسًا للصورة «على هيئة مرآة» ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية.

وأوضح المرور السعودي المسموح به وغير المسموح به عن تظليل السيارة، كالآتي:

يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل السيارة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا بـ«زيرو تو» «02».

يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.

لا يسمح نهائيًّا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة في كل الحالات.

لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة «والتي لها شروطها الخاصة».

السيارات المسموح بتظليلها هي السيارات التي لها قمرة قيادة «غمارة» ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

السيارات غير المسموح بتظليلها تشمل: