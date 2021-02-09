تيسلا تؤجل افتتاح مصنعها الجديد في ألمانيا لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تيسلا تعمل حالياً على بناء مصنع Gigafactory جديد في ألمانيا بدعم مفترض من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، ولكن يبدو أن افتتاح المصنع سيتأخر عن المتوقع.

مجلة Automobilwoche الألمانية أشارت إلى أن العمل لم ينته بعد على عدد من المباني الرئيسية في موقع المصنع قرب برلين، كما لم تحصل تيسلا على الموافقات النهائية لتشغيل المصنع.

وصرحت تيسلا أن افتتاح المصنع قد يتأخر لعدد من الأسباب التي تشمل تعطل الإجراءات القانونية وقيود في خطوط الإنتاج وإجراءات التعاقد مع العمال.

وسينتج مصنع برلين جميع موديلات Y الموجهة للسوق الأوروبي، كما سيبني خلايا البطاريات الجديدة لتيسلا.