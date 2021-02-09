قبل طرحه بالأسواق.. تفاصيل طراز ألفا روميو Tonale الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح ماركة ألفا روميو خلال العام الجاري النسخة الأحدث من طراز Tonale، بقدرات متميزة وتصميم خارجي مستقبلي فريد.

وذكر موقع "كار أند درايفر"، لم تكشف ألفا روميو عن جميع التفاصيل الخاصة بإمكانيات الطراز.





الأسعار

وذكر الموقع في البداية أن طراز Tonale يعتبر من الموديلات الجديدة التي تقدمها ألفا روميو لعام 2021، بعد أن سبق وطرحته كنسخة "كونسبت" اختبارية عام 2019، وتتوفر فئته الافتتاحية بتكلفة تبدأ من سعر 35 ألف دولار.

المحرك

من المرتقب أن يطرح طراز ألفا روميو Tonale بمحرك يعمل بنظام الدفع الأمامي، مع توفر فئات منه تعمل بمحرك كهربائي هجين، وآخر توربيني 4 أسطوانات.





التقنيات

تشمل التقنيات شاشة معلومات داخلية بقياس 10.3 بوصة، تعمل بنظام تقني باسم "Alfista" and "Paddock"، إضافة لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي متميز سيتوفر بالطراز عند طرحه رسميا للأسواق.





الأمن والحماية

واختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز Tonale، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المتوقع توفرها به، وتشمل نظام الركن الذاتي في حالات الطوارئ، والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، وتحذير السائق حال الاقتراب أكثر من اللازم من المركبات القريبة منه.