تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، التراجع اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى 4.158 جنيه للشراء، و4.185 جنيه للبيع، مقابل 4.161 جنيه للشراء، و4.188 جنيه للبيع.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر الريال السعودي في البنوك قرشا واحدا، إلى نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات، كما أسهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 4 بنوك، عودة، وبلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك الإسكان والتعمير.

فيما تراجع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إلى 15.599 جنيه للشراء، و15.699 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

وهبط متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.36 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.43 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وتراجع متوسط الدرهم الإماراتي، لدي البنك المركزي المصري، إلى 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.249 جنيه للشراء، و4.277 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط الدينار الكويتي إلى 51.47 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.52 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع، أمس.

سندات بـ3 مليارات دولار

أفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على 3 شرائح بأن الحكومة المصرية تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

وحسب الوثيقة تلقت مصر طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة وفق وكالة رويترز أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 4.125% و4.25% لشريحة الخمس سنوات ونحو 6.125% لسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 7.75% لسندات لأجل 40 عاما.